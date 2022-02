Timi Zajc poskrbel za slovenski izid dneva v Pekingu

Njegov dosežek so dopolnili Peter Prevc na desetem, Lovro Kos na enajstem in Cene Prevc na dvanajstem mestu.

Zlato kolajno je osvojil Norvežan Marius Lindvik, drugi je bil Japonec Ryoyu Kobayashi, zmagovalec na srednji napravi, tretji pa Nemec Karl Geiger.

"Imel sem veliko priložnost, a se mi žal ni izšlo. Naredil sem manjšo napako. Zadovoljen sem s svojim prvim skokom, bil je sproščen in neslo me je res daleč. A celotna ekipa je močna, zato gremo lahko mirno spat in brez skrbi na ponedeljkovo tekmo," je po nastopu za TV Slovenija dejal Zajc.

Po današnji tekmi skakalce na letošnjih zimskih igrah čaka le še ena tekma za odličja. V ponedeljek se bodo prav tako na veliki skakalnici v centru Zhangjiakou pomerili še na moštveni preizkušnji, na kateri bodo spet med favoriti za olimpijski naslov.

Na veliko sceno so stopili tudi biatlonci, na 10 km dolgi preizkušnji pa je bil od štirih slovenskih tekmovalcev najboljši 34-letni Jakov Fak, ki z eno strelsko napako zasedel 26. mesto. Novinec v reprezentanci in na igrah Lovro Planko je z dvema kazenskima krogoma zasedel 42. mesto, brez nedeljske zasledovalne tekme pa sta ostala Miha Dovžan na 62. in Rok Tršan na 86. mestu.

Na današnji tekmi je slavil norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe, ki je osvojil novo zlato odličje. Od prej ima v zbirki že zlato s tekme mešanih štafet in bron iz individualne 20-kilometrske preizkušnje. Kljub napaki na strelišču je bil 28-letni Boe v smučini premočan za tekmece.

Na današnjem smukaškem treningu je Maruša Ferk Saioni (+2,48) zasedla 23. mesto, medtem ko se je Ilka Štuhec rezervirano lotila proge Rock, ob težavah s smučmi je v cilj prišla z 11,57 sekunde zaostanka na 44. mestu. Najhitrejša je bila Švicarka Priska Nufer.