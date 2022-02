Abu Dabi, 12. februarja - Nogometaši Al Ahlyja so na klubskem svetovnem prvenstvu v Združenih arabskih emiratih osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu v Abu Dabiju s 4:0 (3:0) premagali Al Hilal. Ob 17.30 bo v Abu Dabiju še veliki finale med Chelseajem in Palmeirasom.