K umiku državljanov iz Ukrajine poziva vse več držav

Bruselj/Berlin, 12. februarja - Seznam držav, ki zaradi bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino pozivajo svoje državljane k odhodu iz Ukrajine, je vse daljši. Pozivu ZDA, Velike Britanije, Latvije, Estonije in Nizozemske, naj njihovi državljani čim prej zapustijo Ukrajino, so se danes pridružile tudi Nemčija, Belgija, Danska, Avstralija in Nova Zelandija.