Začenja se 16. Festival gorniškega filma

Ljubljana, 14. februarja - S projekcijo britanskega dokumentarnega filma Stena - vzpon do zlata v Ljubljani in Radovljici se bo drevi začel 16. Festival gorniškega filma. V Ljubljani, Domžalah, Radovljici in Celju bo na ogled 29 filmov iz 13 držav - alpinističnih, plezalnih, o gorski naravi in kulturi ter gorah, športu in avanturi. Festival se bo sklenil 19. februarja.