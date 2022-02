Kranjec v lov na svojo najvišjo uvrstitev v veleslalomu

Peking, 13. februarja - Vrhunec današnjih olimpijskih tekmovanj za slovenski tabor bo nastop alpskega smučarja Žana Kranjca na veleslalomski tekmi, na kateri bo edini slovenski smučar. Čeprav mu zadnje tedne ni šlo po načrtih in je to sezono stopničke svetovnega pokala osvojil le enkrat, bo njegov cilj izboljšanje četrtega mesta izpred štirih let v Pyeongchangu.