Kingsley Ben-Adir bo prevzel glavno vlogo v filmu o Bobu Marleyju

Los Angeles, 14. februarja - Padla je odločitev, kdo bo prevzel glavno vlogo v načrtovanem biografskem filmu o velikanu reggaeja Bobu Marleyju. Jamajškega pevca, znanega po uspešnicah, kot sta No Woman No Cry in I Shot the Sheriff, bo upodobil britanski igralec Kingsley Ben-Adir, sta poročala filmska portala Hollywood Reporter in Variety.