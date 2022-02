Vreme: Na zahodu jasno, drugod oblačno

Ljubljana, 12. februarja - Danes bo v vzhodni in jugovzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost povečala tudi v osrednji Sloveniji, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Drugod bo povečini sončno. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, sprva bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno. Čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo popoldne in zvečer občasno rahle padavine. Zapihal bo jugozahodni veter. V torek bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in razširile na večji del Slovenije. Meja sneženja bo med 800 in 1200 metri nadmorske višine. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severa hladnejši in suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa od vzhoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti Hrvaške pa zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, burja ob severnem Jadranu bo ponehala.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.