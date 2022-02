Jokićev trojni dvojček premalo za zmago Denverja

New York, 12. februarja - Košarkarji Denverja, še vedno brez pomoči slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Bostonu in izgubili s 102:108. Ekipi iz Kolorada ni pomagal niti trojni dvojček srbskega zvezdnika Nikole Jokića, ki je tekmo končal s 23 točkami, 16 skoki in 11 podajami.