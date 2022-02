Litija in Dobovec na vrhu 1. SFL

Ljubljana, 12. februarja - Z zmago Litije proti Bronxu (2:0) in remijem Dobovca proti Siliku (2:2) sta se ekipi Litije in Dobovca po 14. krogu 1. SFL točkovno poravnali na vrhu Lestvice. Obe ekipi imata po 29 točk. Sledi Siliko, Ptujčani pa so se z zmago (7:4) proti KMN Meteorplastu Šic Baru utrdili na četrtem mestu. Mlinše so s 6:1 odpravile Oplast.