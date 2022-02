Newyorške borze končale v rdečem

New York, 11. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na delnice na Wall streetu so danes odločilno vplivala opozorila iz Bele hiše, da bi bila lahko ruska invazija na Ukrajino neizbežna. Američane v Ukrajini so tudi pozvali, naj čim prej zapustijo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.