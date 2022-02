Madrid, 11. februarja - Veliki derbi 26. kroga košarkarske evrolige, takoimenovani el clasico med Real Madridom in Barcelono so sredi španske prestolnice dobili Katalonci s 86:68. Po točkah so se izenačili z Madridčani na vrhu razpredelnice. Oboji imajo dvajset zmag in pet porazov.