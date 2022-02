Svet kamniškega turističnega zavoda o napadu direktorja na uslužbenko

Kamnik, 12. februarja - Potem ko so mediji v preteklih dneh poročali o tem, da naj bi direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik napadel uslužbenko, so se na incident v petek odzvali iz sveta zavoda. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, obsojajo vsakršno nasilje, tako verbalno kot fizično, o nadaljnjih korakih pa bodo odločali v prihodnjem tednu.