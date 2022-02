Zahodni voditelji za "hitre sankcije" v primeru ruske invazije

Washington/Berlin/Bruselj, 11. februarja - Voditelji zahodnih držav so danes govorili o napetostih z Rusijo zaradi Ukrajine. Pri tem so izrazili odločenost uvedbe "hitrih sankcij" v primeru ruske invazije. Na pogovorih prek video povezave so med drugim sodelovali predsednika ZDA in Francije, Joe Biden in Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz, pa tudi vodilni predstavniki EU in Nata.