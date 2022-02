Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 2.)

Ljubljana, 11. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je bila medijska hiša Pro Plus tarča hekerskega napada, zaradi česar je bilo nekaj časa moteno živo oddajanje njihovih televizijskih programov. Poročale so tudi o umiranju epidemije covida-19 in da kljub temu omejitveni ukrepi za zajezitev virusa zaenkrat še ostajajo.