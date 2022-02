Svet stranke SAB danes v potrjevanje volilnega programa

Ljubljana, 14. februarja - Svet stranke SAB bo danes potrjeval volilni program, s katerim bodo na aprilskih državnozborskih volitvah nagovarjali volivce. V stranki sicer poudarjajo, da so na volitve pripravljeni in se nanje podajajo z izkušeno ekipo ter ambicioznim in razvojno naravnanim programom. V prihodnjih tednih pa stranko čaka še potrjevanje kandidatne liste.