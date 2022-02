Primorsko-notranjski gospodarstveniki Počivalška opozorili na težave pri investiranju

Postojna, 11. februarja - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na srečanju z gospodarstveniki primorsko-notranjske regije ob vladnem obisku regije predstavil načrt za okrevanje in odpornost, v katerem je podjetništvu na voljo 427 milijonov evrov. Gospodarstveniki pa so ministra opozorili na težave pri investiranju in težave, ki jih imajo zaradi minimalne plače.