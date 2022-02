Večer o inflaciji (12. 2.)

Maribor, 11. februarja - Darja Kocbek v komentarju Nezmotljivi piše o vzrokih za visoko inflacijo in kako ta vpliva na posamezne države. Čeprav Evropska komisija zaenkrat še najema kredite pod ugodnimi pogoji, se to z večanjem potreb lahko spremeni. Ob tem imajo po mnenju avtorice bogatejše države zadržke do jamčenja za odplačilo dolgov za revnejše članice Evropske unije.