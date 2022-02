Po vlomu v Goriški vasi ovadba za dvojico

Šentjernej, 11. februarja - Šentjernejski policisti so v četrtek s kazensko ovadbo na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku privedli 37- in 32-letnika iz okolice Škocjana, ki sta osumljena, da sta januarja letos vlomila v stanovanjsko hišo v Goriški vasi. Tretjega osumljenca policija še išče, preiskava še poteka, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.