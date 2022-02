Države članice EU potrdile milijardno pomoč Ukrajini

Bruselj, 11. februarja - Države članice EU so v senci napetosti z Rusijo odobrile milijardno pomoč Ukrajini. Stalni predstavniki članic so danes v Bruslju potrdili predlog Evropske komisije, da Ukrajini zagotovi dodatno pomoč v višini 1,2 milijarde evrov. "Cilj je zagotoviti hitro podporo v akutni krizni situaciji in okrepiti odpornost Ukrajine," so sporočili iz Sveta EU.