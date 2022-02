Newyorške borze neenotno v zadnji trgovalni dan v tednu

New York, 11. februarja - Indeksi na newyorških borzah so neenotno začeli zadnji trgovalni dan v tednu. Poleg objav poslovnih izidov so vlagatelje ta teden zaposlovala pričakovanja glede dinamike zaostrovanja denarne politike v ZDA. Ker se je letna inflacija januarja dvignila na 7,5 odstotka, analitiki zdaj letos pričakujejo že sedem dvigov obrestne mere.