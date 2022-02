Sindikati zdravstva in socialnega varstva nezadovoljni z nadaljevanji pogajanj, priprave na stavko v polnem teku

Ljubljana, 11. februarja - Reprezentativni sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege ter vladna stran so danes nadaljevali pogajanja. Sindikati so z izkupičkom nezadovoljni in intenzivno nadaljujejo priprave na stavko, napovedano za 16. februar, je za STA povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič.