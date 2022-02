OCCRP: Skoraj 300 otrok ima v Luksemburgu v lasti podjetja ali deleže

Luxembourg, 12. februarja - Luksemburg je leta 2019 odprl register dejanskih lastnikov podjetij, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je na stotine tamkajšnjih podjetij v lasti otrok oz. imajo ti v njih pomembne deleže. Med njimi so otroci oligarhov in oseb s političnimi vezami, ugotavlja mednarodna novinarska mreža za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije OCCRP.