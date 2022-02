V Novem mestu nadaljevanje urejanja gospodarske cone Livada

Novo mesto, 11. februarja - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja GPI tehnika Drago Muhič sta danes podpisala pogodbo za izvedbo druge faze urejanja in komunalnega opremljanja novomeške gospodarske cone Livada. Pogodbena vrednost del skupaj z davkom znaša nekaj več kot 330.000 evrov, so sporočili z novomeške občine.