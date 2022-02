Vreme: Popoldne se bo pooblačilo

Ljubljana, 11. februarja - Popoldne se bo povsod pooblačilo. Na zahodu bo tu in tam občasno rahlo deževalo, zvečer bodo rahle padavine tudi ponekod drugod, nekaj več jih bo le na jugu Slovenije. Temperature bodo od 7 do 12, na vzhodu do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.