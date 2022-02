Do konca 2021 izplačanih 73 odstotkov razpoložljivih kohezijskih sredstev

Ljubljana, 13. februarja - Do konca leta 2021 je bilo v okviru izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020 iz državnih sredstev upravičencem izplačanih 2,23 milijarde evrov, kar je 73 odstotkov razpoložljivih sredstev, je razvidno s spletne strani vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko. Slovenija je v iztekajočem se obdobju upravičena do 3,068 milijarde evrov.