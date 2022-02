Padla odločitev o gradnji novega doma upokojencev v Postojni

Postojna, 11. februarja - Ob obisku državnega sekretarja na ministrstvu za delo Cveta Uršiča v Postojni je padla odločitev, da gre tamkajšnji dom upokojencev v gradnjo nove stavbe in ne v prenovo sedanje. Kot je povedala direktorica Doma upokojencev Postojna Alenka Curk, je aktualna stavba stara 45 let in ni prilagojena potrebam stanovalcev.