Ob 60-letnici Aleša Debeljaka izšel ponatis prvih treh pesniških knjig

Ljubljana, 11. februarja - Ob 60-letnici rojstva Aleša Debeljaka je založba Mladinska knjiga ponatisnila njegove prve tri pesniške knjige. V paketu so dela Zamenjave, zamenjave, Imena smrti in Slovar tišine ter po oceni avtorja spremne besede Bineta Debeljaka predstavljajo zaokrožen postmodernistični projekt v slovenski poeziji. Knjige so predstavili danes.