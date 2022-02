Mednarodna skupnost ostro kritizirala zadnjo potezo Banjaluke

Banjaluka/Bruselj, 11. februarja - Potem ko je parlament Republike srbske v četrtek sprejel več spornih odločitev, ki pod vprašaj postavljajo ustavnopravni red v Bosni in Hercegovini (BiH), se je zvrstilo nekaj ostrih kritik in opozoril s strani mednarodne skupnosti, med drugim tudi z vrha Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).