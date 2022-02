Zaenkrat prodanih okoli 750.000 e-vinjet

Ljubljana, 12. februarja - Za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah so od začetka meseca obvezne e-vinjete. Od uvedbe novega sistema so v Darsu preverili že več kot 100.000 vozil, pri čemer so zaznali več kršitev. Potrdili so jih v 1356 primerih, več tisoč jih še preverjajo. Dars je sicer v dobrih dveh mesecih prodal 748.800 e-vinjet, od tega 91 odstotkov letnih.