KGZS znova pozvala k vzpostavitvi e-sledljivosti mesa

Ljubljana, 11. februarja - KGZS je pozvala ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj začne postopek uvedbe obveznega elektronskega sledenja toka količin mesa in porekla v celotni verigi vrednosti. "Samo e-sledenje bo v primeru zaznanih odstopanj omogočalo takojšnje inšpekcijsko ukrepanje," so poudarili v ponovnem pozivu.