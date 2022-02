V murskosoboški bolnišnici zaradi visokega števila okuženih zaposlenih začasno zmanjšujejo obseg operacij

Murska Sobota, 11. februarja - V Splošni bolnišnici Murska Sobota začasno prekinjajo nenujne operativne posege, sej število zaposlenih, okuženih z novim koronavirusom, še vedno narašča. Izjeme so rakave bolezni, nujna stanja, stanja nosečnosti in otroci. Zaradi koronavirusne okužbe je trenutno odsotnih 80 zaposlenih, od teh 46 v zdravstveni negi, so sporočili iz bolnišnice.