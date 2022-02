SBI TOP uvodoma malenkost pod izhodiščem

Ljubljana, 11. februarja - Na Ljubljanski borzi dopoldne ni bilo večjih pretresov. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je tako do 11.30 izgubil 0,17 odstotka. Med blue chipi najbolj izgubljajo delnice Save Re, in sicer 0,69 odstotka. Najbolj prometne so medtem ob padcu za 0,44 odstotka delnice Krke, s katerimi je bilo sklenjenih že za skoraj 300.000 evrov poslov.