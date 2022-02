Občina Bistrica ob Sotli načrtuje gradnjo nove telovadnice in vrtca

Bistrica ob Sotli, 13. februarja - Občina Bistrica ob Sotli načrtuje konec leta ali v začetku leta 2023 gradnjo novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo pri tamkajšnji osnovni šoli, na robu trškega jedra. Na občini so za STA vrednost naložbe ocenili na dobrih pet milijonov evrov, pred začetkom gradnje pa je treba porušiti obstoječo telovadnico in gasilski dom ob šoli.