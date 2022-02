V italijanskih mestih z ugašanjem luči protest proti visokim cenam energije

Rim, 11. februarja - V številnih italijanskih mestih so se v četrtek zvečer z ugasnjenimi lučmi pridružili simboličnemu protestu proti naraščajočim cenam energije. V temo so se tako zavili številni spomeniki in trgi v Rimu, Firencah, Neaplju in Trstu, poročajo tuje tiskovne agencije.