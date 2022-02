Ljubljana, 11. februarja - Branilec ljubljanske hokejske ekipe SŽ Olimpija Miha Logar bo do konca sezone 2021/22 kot posojeni igralec nastopal za tekmeca v prvenstvu, Sij Acroni Jesenice, so sporočili Ljubljančani. Kot so danes potrdili tudi v taboru železarjev, bo Logar tako sezono nadaljeval v alpski ligi.