Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 11. februarja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja obarvali rdeče, s čimer so sledili gibanjem v Aziji in na Wall Streetu. Vlagatelje po poročanju tujih agencij skrbi predvsem visoka letna inflacija v ZDA, ki je januarja dosegla 7,5 odstotka.