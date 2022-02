Sting prodal pravice skupini Universal Music

New York, 11. februarja - Britanski glasbenik Sting je katalog svojih pesmi, med njimi samostojna dela ter uspešnice s skupino The Police, kot je Roxanne, prodal skupini Universal Music, je družba sporočila v četrtek. Vrednosti posla ni razkrila. To je zadnja v nizu velikih transakcij v glasbeni industriji, poročajo tuje tiskovne agencije.