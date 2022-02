V četrtek se odpira razpis za javna najemna stanovanja v ljubljanski soseski Novo Brdo

Ljubljana, 11. februarja - V Ljubljani se za sosesko Novo Brdo s prihodnjim četrtkom odpira razpis za 473 novih javnih najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS. Gre za stanovanja v velikosti med 25 in 90 kvadratnimi metri, ki so prilagojena mlajšim družinam in starejšim. Razpis bo v sredo podrobneje predstavil direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.