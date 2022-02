Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 11. februarja - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost zdrsa. Snežna odeja je večinoma stabilna, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne stare klože, ki se lahko pod veliko obremenitvijo splazijo. Previdnost je priporočljiva tudi na območjih s sveže napihanim snegom, ki se bo danes čez dan na osončenih legah zaradi toplega vremena še ojužil.

Snežne razmere se le malo spreminjajo. V sredo in četrtek čez dan se je sneg zaradi izrazitejše otoplitve na prisojnih legah čez dan ojužil, ponoči pa pomrznil. Predvsem na osončenih legah sredogorja sneg počasi tudi kopni, v senci sneg ostaja suh in pomrznjen. Snežna odeja je od vetra močno preobražena, veliko je tudi kopnih mest. V senčnih zavetrnih legah in predvsem v grapah je okoli 5 centimetrov pršiča, ki je padel ob zadnjem sneženju. Ponekod je na snežni odeji ali na skalnati podlagi tudi plast ledu. Nevarnost zdrsa je že vedno precejšnja.

Danes bo sprva še precej jasno, oblačno in megleno bo v hribih severne Primorske in Notranjske ter na južnih in zahodnih obronkih sredogorja Julijskih Alp. Popoldne se bo povsod pooblačilo, vrhovi bodo občasno v oblakih. Predvsem v predalpskem svetu, v južnih in zahodnih Julijcih bodo rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 metrov. Sprva bo še pihal šibak do zmeren veter zahodne smeri, proti večeru pa bo zapihal okrepljen severnik. Zvečer in v noči na soboto bo malce več padavin predvsem na območju Snežnika. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih pa okoli -4 stopinje Celzija. Zvečer se bo občutno ohladilo.

V soboto se bo po dokaj jasnem jutru oblačnost povečala, le v zahodnih Julijcih in zahodnih Karavankah ter tudi drugod nad okoli 1800 do 2000 metri bo ostalo pretežno jasno. Pihal bo šibak, sprva v visokogorju zmeren veter vzhodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -6, na 2500 metrih pa okoli -9 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Znova bo zapihal šibak jugozahodnik, ki se bo popoldne postopno krepil. Spet bo nekoliko topleje. Na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -2, na 2500 metrih pa okoli -6 stopinj Celzija.

V ponedeljek je pričakovano postopno poslabšanje vremena. Od zahoda se bo pooblačilo, predvsem v predalpskem svetu zahodne in južne Slovenije bodo občasno rahle padavine. Meja sneženja bo sprva pod nadmorsko višino 1000 metrov, čez dan pa se bo pričela dvigovati. Pihal bo okrepljen zahodni do jugozahodni veter. Na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -1, na 2500 metrih pa okoli -6 stopinj Celzija.

Tudi danes se bo sneg čez dan ojužil in na površini nekoliko zmehčal. Proti večeru bo zaradi izrazitejše ohladitve pričel zmrzovati. Ob prehodu hladne fronte danes zvečer lahko zapade kakšen centimeter novega snega, nekaj več na območju Snežnika. Snežne razmere se ob koncu tedna ne bodo prav dosti spreminjale. Snežna odeja bo večinoma ostala trda in pomrznjena. Nevarnost zdrsa bo še vedno velika. Le na izrazitih prisojnih legah se bo v nedeljo čez dan sneg malo ojužil. V začetku prihodnjega tedna je pričakovana izrazitejša vremenska sprememba.