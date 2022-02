Minister Simoniti v sklopu vladnega obiska tudi v Park vojaške zgodovine Pivka

Ljubljana, 11. februarja - Minister za kulturo Vasko Simoniti se z drugimi predstavniki vlade mudi na delovnem obisku v primorsko-notranjski regiji. Obiskal bo Notranjski muzej Postojna, grad Prem in Park vojaške zgodovine Pivka, so sporočili z ministrstva za kulturo. Ob obisku regije ministrstvo predstavlja nekatere projekte in program, ki jih sofinancira v regiji.