V Novem mestu slikarska postavitev Palmina zima Andree Zabric

Novo mesto, 11. februarja - V Galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli slikarsko postavitev Palmina zima slikarke Andree Zabric. Gre za umetnico mlajše generacije, ki v svojih umetniških delih kaže drzne in progresivne premisleke o sodobnem slikarstvu, so ob razstavi, ki bo na ogled do 5. marca, zapisali v Simulakru.