Gibanje SOS za odpravo PCT ter normalno delujoče šole in zdravstvo

Maribor, 11. februarja - Nezadovoljna s trenutnim stanjem v državi je skupina posameznikov ustanovila Gibanje svobodni in ozaveščeni Slovenije (krajše Gibanje SOS) s sedežem v Mariboru. Po potrebi se bodo preoblikovali v stranko in se podali na volitve, med drugim pa se zavzemajo za odpravo PCT pogojev na vseh ravneh družbe ter normalno delujoče šole in zdravstvo.