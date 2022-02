Azijske borze s padci

Tokio, 11. februarja - Azijske borze so današnje trgovanje končale s padci tečajev delnic in tako sledile padcem na ameriških borzah. Najnovejši podatki o izjemno visoki inflaciji v ZDA so namreč okrepili skrbi vlagateljev glede dviganja obrestne mere s strani ameriške centralne banke Federal reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.