Liverpool ostaja devet točk za Cityjem

London, 10. februarja - Nogometaši Liverpoola so v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva zabeležili 15. zmago. Na domačem igrišču so z 2:0 premagali Leicester in se mu oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi. Leicester je 28. decembra 2021 ekipo Jürgena Kloppa premagal z 1:0, poleg Leicestra je Liverpoolčane v prvenstvu letos ugnal le še West Ham.