Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so na Wall Streetu danes strmo padle, saj so trgi pričakovali, da bo poročilo o inflaciji prisililo centralno banko Federal Reserve k pospešitvi prizadevanj za zaostritev denarne politike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.