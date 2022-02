Scholz baltskim državam zagotovil podporo Nemčije

Berlin, 10. februarja - Nemški kancler Olaf Scholz je baltskim partnerjem v Natu sredi napetosti zaradi kopičenja ruskih sil ob meji z Ukrajino danes zagotovil podporo Nemčije. Baltske države so neposredno prizadete zaradi zaskrbljujočih vojaških dejavnosti, ki jih izvaja Rusija, je na srečanju z voditelji Litve, Latvije in Estonije dejal Scholz in poudaril enotnost.