Parlament Republike srbske podprl zakon, ki vzpostavlja lastne pravosodne organe

Banjaluka, 10. februarja - Parlament Republike srbske je danes sprejel zakon o ustanovitvi visokega sodnega in tožilskega sveta, ki odpira pot ustanovitvi lastnih pravosodnih organov te entitete BiH. V Bruslju so opozorili, da današnje glasovanje v parlamentu predstavlja "nesprejemljivo kršitev ustavnega in pravnega reda BiH".