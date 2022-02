24ur.com: Ortopedi bodo morali UKC Ljubljana vrniti manj kot tisoč evrov covidnih dodatkov

Ljubljana, 10. februarja - Deset ortopedov, ki so se na ortopedski kliniki UKC Ljubljana lažno evidentirali, saj so v tem času delali pri drugem izvajalcu, bodo morali svojemu delodajalcu vrniti vsega skupaj 992,61 evra. Najvišji znesek, ki ga bo moral posamezni zdravnik vrniti, znaša 120 evrov, so za 24ur.com pojasnili v UKC Ljubljana.