V SD s predstavitvami kandidatov nadaljujejo aktivne priprave na volitve

Ljubljana, 10. februarja - V SD po uradnem razpisu volitev v DZ nadaljujejo z aktivnimi pripravami na volitve. Danes so predstavili kandidate, ki bodo kandidirali na listi stranke v Ljubljani. Ob predsednici stranke Tanji Fajon se bodo za poslanski mandat med drugim potegovali aktualna poslanca SD Marko Koprivc in Gregor Židan, novinar Blaž Zgaga in igralec Jonas Žnidaršič.