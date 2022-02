Bodoči dijaki in študenti tudi tokrat na virtualne informativne dneve

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 11. februarja - Srednje, višje in visoke šole ter dijaške in študentske domove bodo danes in v soboto virtualno "zasedli" učenci in dijaki. Informativni dnevi bodo zaradi epidemioloških razmer tudi tokrat potekali v spletni obliki. Koristne informacije za lažjo odločitev o izbiri šolanja so pripravile tudi nekatere študentske in dijaške organizacije.